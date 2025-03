Lanazione.it - Raccolta materiale scolastico per i bimbi in Perù

RiciclAnde, dopo l’incendio che ha distrutto il mercatino del riuso solidale, non si arrende e continua il suo impegno con il contributo di tutte le associazioni e dei circoli del territorio che, con il Comune di Vaiano, si sono mobilitate in suo sostegno. Tutti insieme hanno organizzato unadinuovo - esclusi i quaderni - e di giochi didattici senza scritte in italiano - come puzzle, memory o dama - preferibilmente in legno per i bambini delle scuole dell’Operazione Mato Grosso che vivono nella baraccopoli di Chimbote, in. Laparte oggi. A Schignano alla messa delle 11 (c’è la volontaria Lorella), a Usella alla messa delle 9.30 (ci sarà Carlo Pampaloni), a Prato, Chiesanuova, all’oratorio di Santa Maria dell’Umiltà (Suor Federica). Mobilitati anche gli Scout Vaiano 1 presso il ritrovo per la caccia dei lupetti.