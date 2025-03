Ilgiorno.it - Raccolta di abiti usati. Arrivano 12 contenitori

"Se hai stoffa, falla girare". Torna ladeglie dei tessutialle piattaforme ecologiche o nei centri comunali di, questa volta ad Aicurzio, Bernareggio, Burago, Lesmo, Camparada e Correzzana. In totale 12 nuoviinstallati da Cem. Così, adesso, il progetto è attivo in 11 Comuni soci. L’iniziativa, prevista dalla normativa, è stata messa in campo dalla società in collaborazione con le cooperative sociali del territorio, Spazio Aperto, parte del Consorzio CS&el, e Vesti Solidale, braccio della rete Riuse, partner consolidati in questo ambito. Per tutto l’anno l’azienda proseguirà a coprire i centri-soci con questo tipo di iniziative. Bar.Cal.