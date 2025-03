Liberoquotidiano.it - "Quello che è successo a mio fratello ha inciso": il dolore di Marcella Bella dalla Venier

"E' un periodo che non bevo più nulla, nemmeno un bicchiere di champagne; ora sono contenta, appagata da altre cose, felice di come sta andando la mia canzone di Sanremo 2025”:è stata ospite di Maraa Domenica In su Rai 1, dove si è confessata tra carriera e vita privata. La cantante è tornata sul palco dell'Ariston dopo un lungo periodo lontanoscena musicale. Ora, però, si è lasciata tutto alle spalle ed è tornata più forte di prima. “Io ho sempre avuto mioGianni vicino che scriveva delle canzoni meravigliose per me, quindi ancheche gli èhasulla mia carriera; però non ho mai smesso di pensare alla musica, vivo di, anche nei momenti difficili”, ha raccontato l'artista. Quando le è stato chiesto se provasse un po' di nostalgia per il passato, lei ha risposto: "Certo, però sono una persona che guarda avanti; bisogna godere diche si ha al momento e non pensare troppo anche al futuro.