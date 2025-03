Oasport.it - Quanti punti ha guadagnato Federica Brignone su Gut-Behrami nei 3 giorni a Kvitfjell: il nuovo vantaggio e la classifica

ha preso il largo nelladella Coppa del Mondo di sci alpino: prima dei Mondiali di Saalbach, dove ha conquistato la medaglia d’oro in gigante e l’argento in superG, poteva fare affidamento su undi 70nei confronti della svizzera Lara Gut-; al ritorno del massimo circuito internazionale itinerante dopo la sosta per la rassegna iridata, ha conquistato ben tre vittorie (due nei giganti di Sestriere e quella in superG a), accompagnate da un paio di solidi piazzamenti nelle due discese disputate in Norvegia, issandosi così a +251 sull’elvetica.In due fine settimana ha dunque181sulla detentrice del trofeo e ha operato uno scatto fondamentale verso la Sfera di Cristallo, anche se al termine della stagione mancano ancora nove gare (tre superG, due giganti, due discese, due slalom tra Are, La Thuile e le finali di Sun Valley).