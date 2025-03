Oasport.it - Quante gare mancano alla fine della Coppa del Mondo di sci alpino? Gli ultimi impegni per Brignone e Goggia

noveal terminedel2024-2025 di sci: tre superG, due discese libere, due giganti e due slalom. Siamo ufficialmente entrati nell’ultimo mese del massima competizione internazionale itinerante, al termine del quale conosceremo chi alzerà al cielo l’ambita Sfera di Cristallo generale e i vari trofei delle singole specialità. Federicasvetta in classifica con 251 punti di vantaggio nei confrontisvizzera Lara Gut-Behrami e sogna la seconda grande apoteosi in carriera dopo quella di cinque anni fa, mentre Sofiaè terza e contendevaldostana la “coppetta” di discesa.Si preannunciano delle settimane roventi, a cominciare dal prossimo weekend: ad Are (Svezia) sono previsti un gigante (sabato 8 marzo) e uno slalom (9 marzo). La prova tra le porte larghe in terra scandinava potrebbe avere un peso specifico enorme nel duello tra l’azzurra l’elvetica, che poi non saranno impegnate tra i pali stretti il giorno successivo (salvo sorprese) e che successivamente si proietteranno verso le tredi La Thuile.