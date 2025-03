Liberoquotidiano.it - "Quando sei arrivata tu...": Mara Venier in lacrime per Serena Brancale

inper le parole di. "E' la cosa più bella che mi sia stata detta", la conduttrice, commosso, lo ha detto alla cantante nella puntata di Domenica In in onda oggi, il 2 marzo, su Rai 1. La cantautrice pugliese, reduce dal Festival di Sanremo 2025, dove ha partecipato col brano "Anema e core", le ha detto: "Mi sembri una mamma, una persona che mi fa stare bene". Poi, notando la reazione della, le ha chiesto: "Ti ho fatto commuovere?". E la presentatrice, non riuscendo a trattenere le, ha risposto: "mi hai detto 'sai di mamma'.". "Ho conosciuto tanti uomini durante la settimana di Sanremo.seitu e mi hai abbracciato, mi sono detta 'questa è la mamma, questo è il cuore'", ha continuato, che nell'intervista ha ricordato anche la mamma scomparsa.