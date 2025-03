Oasport.it - Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Thailandia 2025: orario gara, differita, streaming

Leggi su Oasport.it

Il Gran Premio divalido per il Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 2 marzo. Sarà la sesta edizione di un appuntamento che avrà l’onere e l’onore di aprire il campionato iridato per la prima volta nella storia. È difatti cambiata la collocazione temporale dell’evento, decisamente anticipato rispetto alla consuetudine di vederlo andare in scena a fine stagione.LA DIRETTA LIVE DELLADIALLE 9.00Lo scorso 27 ottobre, dunque poco più di cinque mesi fa, invinse Francesco Bagnaia davanti a Jorge Martin e a Pedro Acosta. Non ci fu un podio tutto Ducati, il che rappresenta una notizia per come sono andate le cose nel 2024! In Moto2 si impose Aròn Canet, mentre in Moto3 primeggiò David Alonso.La pista di Buriram, caratterizzata da un lay-out dal disegno molto simile a quello di Spielberg (seppur priva dei caratteristici saliscendi dell’autodromo austriaco), sa sovente fornire grande spettacolo.