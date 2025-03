Lortica.it - Quando la Fortezza diventava un campo da calcio

“Partiamo, si va a giocare contro Piazza Vasari!”Così dicevano Gianfranco e gli altri più grandi.All’epoca non esistevano buste di plastica, solo sacchi alpini dell’ultima guerra, rabberciati o riciclati. Molti giocavano con le scarpe e i pantaloni di tutti i giorni. Solo il “Cata” aveva una borsa nera cucita da sua madre, insieme ai guanti, alla maglia da portiere e ai pantaloni di una tuta. Ma lui era il portiere avversario, ed era un “oriundo”, perché abitava vicino al seminario. Anche noi avevamo il nostro oriundo: il Cantaloni, che viveva in via XX Settembre.Boncompagni, che anni dopo sarebbe andato alla Juventus ai tempi di Nìccolè, era la nostra punta di diamante. Ma la nostra squadra giocava senza un vero centro: Morbidelli, Minozzi e tutti gli altri stavano sempre in avanti.