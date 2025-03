Metropolitanmagazine.it - Quali sono i brand luxury che hanno dominato i social?

Il mondo delsta attraversando un momento di trasformazione nel modo in cui si relaziona con il pubblico (e di pari passo coi). Se in passato le grandi maison puntavano su testimonial di fama mondiale e campagne tradizionali, oggi l’attenzione si sta spostando verso strategie più sofisticate, basate su influencer autentici e momenti culturali di grande impatto.e influencer: ifashion cheavuto le strategiavincentiSecondo un recente report di WeArisma, agenzia specializzata nell’analisi dell’influenza digitale, il settore del lusso ha visto un aumento del 16% nel valore mediatico globale nel 2024. Tuttavia, il coinvolgimento del pubblico è rimasto stabile, con un leggero calo dell’1% rispetto all’anno precedente. Inoltre, parametri fondamentali come la risonanza e la viralitàdiminuiti rispettivamente del 10% e dell’8,5%, nonostante l’esposizione mediatica generale sia aumentata dell’8%.