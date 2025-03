Juventusnews24.com - Quagliarella dubbioso: «Ci sono alcuni bianconeri che mi fanno domandare se sono da Juventus o meno. In alcuni non vedo le qualità per giocare in bianconero»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24sucalciatori: ecco la domanda che si è posto l’ex attaccante della JuveL’ex calciatore, tra le altre, della Juve Fabioha parlato a Sky Sport per analizzare il momento deiPAROLE – «Non voglio essere cattivo, però cigiocatori per cui io mi faccio la domanda: “da?”. Parto dal presupposto che se giochi nella Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma, devi essere un giocatore forte con determinate, quindi fai la differenza. Io ingiocatori, sinceramente non lequeste, che posalla, dove c’è pressione, dove devisempre ad alti livelli e quindi vuoi o non vuoi da qualche parte perdi, questo è il mio parere».Leggi sunews24.