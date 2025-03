Liberoquotidiano.it - "Quadro complesso, la prognosi resta riservata": Papa Francesco, ecco il bollettino della Santa Sede

Condizioni stabili per, ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. "Le condizioni cliniche del Santo Padre si sono mantenute stabili anche nella giornata odierna; ilnon ha necessitato di ventilazione meccanica non invasiva, ma unicamente di ossigenoterapia ad alti flussi; è apiretico - si legge nella nota diffusa dalla-. In considerazionecomplessità delclinico, larimane. Questa mattina il Santo Padre ha partecipato allaMessa, insieme a quanti in questi giorni di degenza si prendono cura di lui, quindi ha alternato il riposo alla preghiera". Questa mattina, invece, è stato detto che il Pontefice ha trascorso una "notte tranquilla". Mentre ildel Gemelli diffuso sabato sera spiegava che il"non ha presentato episodi di broncospasmo", dopo la crisi di venerdì pomeriggio.