Quotidiano.net - Purcaro (Dekra): le strade fattore chiave nel 30% degli incidenti. Le prospettive dell’intelligenza artificiale

Roma, 2 marzo 2025 – Un milione e 200mila morti nel mondo; 50 milioni di feriti e invalidi, 20mila vittime in Europa e oltre 3mila in Italia. Glistradali hanno numeri da brivido. “Sono la prima causa di morte tra 14 e 25 anni. E quando sono minori trasportati, dobbiamo renderci conto che non possiamo accusare i giovani, i neopatentati. Spesso ci sono adulti alla guida. E questo è un dato molto serio”. Toni, executive vice presidentGroup e presidenteItalia, a ottobre ha presentato in Senato l’ultimo rapporto sulla sicurezza stradale 2024. La società oggi fa 32 milioni di revisioni nel mondo e ha cent’anni di competenza sulla materia. Un dato colpisce: lecontano nel 30%gravi. L’approdo necessario: infrastrutture che “perdonano l’errore”.