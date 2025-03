Ilgiorno.it - Pugilato olimpico sul ring. Successo dell’evento: "dedicato alla sicurezza"

Leggi su Ilgiorno.it

Tanta partecipazione per la prima riunione di boxe a Novate. Ad organizzarla il Team Lu.Co.1950, la nuova realtà sportiva novatese in piazza Falcone-Borsellino. "Grazie al duro lavoro epassione di tutto il nostro team, siamo orgogliosi di come è andato il nostro primo evento", spiegano gli organizzatori. Si sono svolti dieci match di, cinque match di GymBoxe. Prima, peso e visite degli atleti che hanno poi iniziato a salire suldalle 16. Al termine degli incontri si è svolto il corso di difesa personale, con il patrocinio e la presenza del Comune. "È stata una giornata intera dedicata allo sport,passione per il combattimento", concludono dallo staff del Team Lu.Co. 1950. Novate ha avuto uno storico pugile, Renato Galli che 57 anni fa vinse il titolo italiano di pesi piuma proprio.