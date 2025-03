Sport.periodicodaily.com - Psv-Arsenal: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Dopo aver eliminato la Juventus, gli olandesi cercano un’altra impresa contro i temibili inglesi. Psv-si giocherà martedì 4 marzo 2025 alle ore 21 presso il Psv Stadion.PSV-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREGli olandesi sono tornati tra le prime sedici d’Europa. Dopo aver eliminato la Juventus ai playoff, hanno acquisito ancor più fiducia in vista di un match ancor più complicato. Anche nella fase a gironi, la squadra di Bosz si è ben comportata conquistando il quattordicesimo posto con quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Sta faticando più del previsto in campionato dove, dopo il trionfo della passata stagione, dovrà vedersela fino alla fine con l’Ajax per quello che si preannuncia un grande testa a testa.