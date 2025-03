Sport.periodicodaily.com - Psg-Liverpool: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. I francesi puntano a riscattare una prima fase deludente contro gli inglesi che sono stati fin qui praticamente perfetti. Psg-si giocherà mercoledì 5 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Parco dei Primcipi.PSG-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi hanno chiuso la fase a girone unico al quindicesimo posto con 13 punti, rischiando addirittura l’eliminazione se non fossero arrivate le ultime tre vittorie. Senza storia invece il playoff contro il Brest grazie al 3-0 dell’andata e al 7-0 del ritorno. I Reds hanno dominato la fase eliminatoria della Champions League chiudendo al primo posto con sette vittorie su otto. L’obiettivo della squadra di Slot, che sta dettando legge anche in Premier League, è arrivare fino in fondo.