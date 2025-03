Quotidiano.net - Proteste pro Ucraina negli Usa. Vance contestato in Vermont: "Traditore! Vai a sciare in Russia!

Washington, 2 marzo 2025 –filo-ucraine hanno avuto luogo in tutti gli Stati Uniti dopo lo scontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Centinaia di persone sono scese nelle strade di New York, Los Angeles e Boston per esprimere il loro sostegno a Kiev, mentre altrettante hanno manifestato fuori da diversi rivenditori Tesla contro i tagli al governo di Elon Musk. Il vice presidente JDe la famiglia, inper una vacanza, sono stati costretti a cambiare resort dopo che migliaia di manifestanti si sono riuniti fuori da quello nel quale soggiornavano accusando il numero due di Trump di "tradimento verso l'America". In, al passaggio del corteo di macchine di, diversi manifestanti hanno urlato insulti e slogan e qualcuno aveva un cartello con su scritto: "! Vai ain!".