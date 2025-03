Quotidiano.net - Proteste filo-ucraine negli Stati Uniti dopo incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

Leggi su Quotidiano.net

hanno avuto luogo in tutti gliierilo scontro tra Donalde Volodymyr. Lo riporta la Bbc. Centinaia di persone sono scese nelle strade di New York, Los Angeles e Boston per esprimere il loro sostegno a Kiev, mentre altrettante hanno manifestato fuori da diversi rivenditori Tesla contro i tagli al governo di Elon Musk. Il vice presidente JD Vance e la famiglia, in Vermont per una vacanza, sonocostretti a cambiare resortche migliaia di manifestanti si sono rifuori da quello nel quale soggiornavano accusando il numero due didi "tradimento verso l'America".