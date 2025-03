Ilrestodelcarlino.it - Protesta silenziosa, poi spettacolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Anche la nonna lo sa, Brescia e Cesena amici da un’eternità". "Meno divieti, più passione". "Il calcio è niente senza la sua gente". "Liberi di viaggiare, liberi di tifare". "Il calcio è passione, non repressione". E soprattutto: "Trasferte libere". Sono alcuni degli striscioni comparsi in Curva Mare dopo il primo quarto d’ora di assoluto silenzio sugli spalti, un silenzio rispettato anche dal tifo organizzato della Salernitana. Ieri, prima della festa per la vittoria, è stato il momento della, quella organizzata in risposta alla segnalazione dell’Osservatorio per le Manifestazioni Sportive per la prossima trasferta, l’8 marzo a Brescia, come gara a rischio. Il suggerimento è quello di riservare l’accesso allo stadio soltanto ai possessori della Fidelity Card, tessera contro la quale il popolo ultras si batte da anni.