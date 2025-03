Proprio ora… Grande Fratello il caso scoppiato e la bufera | arriva la decisione della produzione

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Squalifica a sorpresa per il concorrente”. Bomba primanuova puntata del. La notizia è uscita poco fa ed è a dir poco clamorosa, poiché riguarda uno dei protagonisti principali di questa edizione del reality show di Canale 5. Domani come noto torna una nuova puntata del programma condotto da Alfonso Signorini. Al televoto questa settimana sono finiti cinque concorrenti: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Chiara Cainelli, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta. Un mix tra veterani e ‘matricole’ all’internoCasa più spiata d’Italia.Ma potrebbero essere addirittura due gli inquilini a dover uscire per sempre dalla porta rossa. In queste ore infatti sul web è cominciata a circolare una indiscrezione molto grossa. Ilavrebbe preso unastorica, anche perché ormai mancano solo 4 settimane alla fine del programma.