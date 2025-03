Ilveggente.it - Pronostico Milan-Lazio, non sono ammessi altri errori: occhio alle statistiche

è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie A e si gioca domenica20:45:, notizie, probabili formazioni,, diretta tv, streaming.I recuperi con il Bolognadiventati dei veri e propri tabù per le dueesi e se nel 2022, nell’anno dello scudetto rossonero, fu proprio la vittoria dei felsinei con l’Inter a “consegnare” il tricolore al, stavolta il 2-1 del “Dall’Ara” di giovedì scorso rischia di trasformarsi nella pietra tombale sulle ambizioni della squadra di Sergio Conceiçao di ritornare in corsa per il quarto posto., non(Ansa) – Ilveggente.itTheo Hernandez e compagni nel capoluogo emiliano hanno incassato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Torino, fndo miseramente l’occasione di riavvicinarsi alla quarta piazza.