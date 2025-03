Ilveggente.it - Pronostico Maiorca-Alaves: vittoria al quarto tentativo

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventiseiesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: probabili formazioni,, diretta tv e streaming.Ilè una delle squadre rivelazione di questa stagione della Liga. Per diversi anni gli isolani hanno lottato per non retrocedere e invece, adesso, si ritrovano nelle zone nobili della classifica con buone opportunità, inoltre, di potersi prendere una qualificazione europea nella prossima annata.al(Lapresse) – Ilveggente.itTutto, però, passa dalla gara di domenica pomeriggio in casa contro l’. Quasi una bestia nera per i maiorchini che, nelle ultime tre uscite con questa formazione non hanno mai vinto. Buona la quarta, insomma, si potrebbe dire. Sì, perché i padroni di casa, per via dello stato di forma e della classifica, hanno enormi possibilità di portare a casa unae rientrare in maniera prepotente in zona Europa o per meglio dire rimanere proprio attaccata.