Ilveggente.it - Pronostici Serie B 2 marzo: due partite da “under”

Leggi su Ilveggente.it

B, dopo due vittorie di fila ed altrettanti clean sheet il Catanzaro cercherà di consolidare il quarto posto contro la Reggiana. Una delle squadre più in forma di questaB è senza dubbio il Catanzaro, reduce da due vittorie di fila ed imbattuto dal 21 dicembre (nove gare consecutive). Nessuno, la scorsa estate, poteva immaginare che i calabresi fossero in grado di ripetere le ottime cose fatte vedere nella stagione precedente quando, in barba allo status di neopromossa, riuscirono ad arrivare a un passo dalla finale playoff esprimendo anche un bellissimo calcio.B 2: due “” su cui puntare (Lapresse) – Ilveggente.itFabio Caserta, invece, non sta facendo rimpiangere il suo predecessore Vivarini: dopo 27 giornate i giallorossi sono quarti in classifica, a quota 42 punti.