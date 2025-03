.com - Promozione / Colpo esterno del Marina (0-1), la Pergolese sbaglia un rigore

Il gol in piena zona Cesarini di Catalani. Sollitto ha parato un calcio di. Per salire in Eccellenza si dovranno fare i conti anche con i biancoazzurri di Profili ora a 5 punti dalla Fermignanese e 2 dalla JesinaVALLESNA, 2 marzo 2025 – Ilpassa a Pergola, conquistando la sesta vittoria di fila avvicinandosi al duo di testa Fermignanese e Jesina che negli anticipi del sabato avevano frenato la loro corsa.SollittoLaha disputato un bel primo tempondo persino un calcio di. Al 29? l’ occasione per i locali sciupata: Romanelli trattiene in area Carbonari, l’arbitro Caporaletti assegna la massima punizione. Lo stesso Carbonari si incarica della battuta ma calcia piano e Sollitto devia in angolo. Sullo sviluppo dell’angolo, ancora Carbonari non riesce a mettere in rete.