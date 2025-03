Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Verona: due ballottaggi per Thiago Motta. Ultime sulle possibili scelte del tecnico

di RedazionentusNews24ha scelto 9/11 della formazione titolare! Ecco chi sono i due giocatori in dubbio per domani seraDomani, lunedì, 3 marzo 2025 alle ore 20:45chiuderanno il palinsesto della 27^ giornata di Serie A. In occasione della sfida che si disputerà all’Allianz Stadium e che può proiettare i bianconeri a 6 punti di svantaggio dall’Inter capolista,sembra aver scelto almeno 9/11 della formazione titolare. Gli unici due punti interrogativi riguardano la linea a due di centrocampo e la trequarti campo. Attualmente, infatti, vige ilo tra Locatelli e Koopmeiners e Nico Gonzalez e Mbangula. Ecco lediallo stato attuale delle cose.NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli/Koopmeiners, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez/Mbangula; Kolo Muani.