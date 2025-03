Dailymilan.it - PROBABILE FORMAZIONE Milan-Lazio, Gazzetta: Sérgio Conceição esclude Joao Felix, in difesa c’è Kyle Walker. Tutte le scelte

Leggi su Dailymilan.it

Questa larossonera per, intorna titolareIldeve provare a riscattare le due sconfitte consecutive in campionato contro Torino e Bologna a San Siro arriverà lareduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Partita importantissima per i rossoneri che dopo aver di fatto detto addio al quarto posto devono almeno tenersi stretto il posto in Europa League.Per questa sfida di campionato misterpotrà contare suche è tornato a disposizione e dovrebbe partire titolare. Per quanto riguarda la, secondo ladello Sport in porta fiducia ancora in Mike Maignan.che oltre all’ex City vedrà le presenze di Malick Thiaw, Strahinja Pavlovi? e Theo Hernandez.