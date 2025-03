Sport.quotidiano.net - Primavera. Pari contro la Lazio. In casa al piccolo trotto

Leggi su Sport.quotidiano.net

sassuolo 11 SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Di Bitonto, G. Benvenuti, Barani (44’ s.t. Negri); Frangella (27’ s.t. Seminari), Lopes, Weiss (33’ s.t. Sandro); Knezovic; Minta (33’ s.t. Vedovati), Daldum (27’ s.t. Moriano). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, T. Benvenuti, Macchioni, Tomsa, Cardascio): Renzetti; Zazza, R. Bordon, Bordoni, Milani; Di Tommaso, F. Bordon, Farcomeni (41’ s.t. Ferrari); Cuzzarella (33’ s.t. Balde), D’Agostini (41’ s.t. Sulejmani), Serra (20’ s.t. Munoz). All. Pirozzi (Bosi, Gelli, Marinaj, Ciucci, Karsenty, D’agostino) Arbitro: Djurdjevic di Trieste (Franco, Storgato) Reti: 30’ s.t. Bordoni, 48’ s.t. Knezovic Note: ammoniti Knezovic, Farcomeni, F. Bordon, Zazza SASSUOLO Il quarto posto è salvo, ma ilinternola, ammettiamolo, non scuote più di tanto la classifica dellaneroverde.