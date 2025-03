Ilrestodelcarlino.it - Primavera in campo contro la Sampdoria

Dopo la preziosa vittoria conquistata nel match con l’Empoli, la, oggi alle 13, scende inallo stadio Tre Campanili di Grugliascola. I blucerchiati sono invischiati nella lotta per evitare la retrocessione diretta. Dal confronto fra due squadre che assieme hanno finora subito centosette gol non ci si può che aspettare una gara spettacolare, il Cesena si distingue dallaper le reti segnate che finora sono tredici in più. Certo a Nicola Campedelli non mancano le opzioni visto che tutta la rosa è a sua disposizione, l’assetto tattico ormai da tempo si è stabilizzato sulla difesa a quattro in linea, tre centrocampisti con un rifinitore dietro ai due attaccanti. Per il ruolo di suggeritore sono sempre in lizza Ghinelli, che può garantire più dinamismo e tempismo negli inserimenti offensivi e Giovannini che assicura invece maggiore estro e visione della porta.