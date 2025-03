Sport.quotidiano.net - Primavera. Il guizzo di Jaku dopo cinque minuti regala il primo sorriso all’esperto Colucci

ATALANTA 0 BOLOGNA 1 ATALANTA: Pardel; Gobbo (28’ st Capac), Comi, Tavanti; Arrigoni (1’ st Steffanoni), Gariani (1’ st Bonanomi), Armstrong (38’ st Camara), Simonetto; Artesani (28’ st Idele); Cakolli, Fiogbe. A disp. Zanchi, Ghezzi, Galafassi, Baldo, Bonsignori, Damiano. All. Bosi. BOLOGNA: Pessina; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov; Menegazzo, Nordvall (1’ st Tonin), Barbaro (37’ st Baroncioni);, Castaldo (14’ st Addessi) (44’ st Battimelli), Ravaglioli (37’ st De Luca). A disp. D’Autilia, Markovic, Labedzki, Amey, Tomczyk, Negri. All.. Arbitro: Gauzolino di Torino.Rete: 5’ pt.Note: ammoniti Puukko e Papazov. Hurrà Bologna.quasi quattro mesi esatti, tra pareggi e sconfitte, larossoblù torna a vincere e finalmente anche a sorridere. E lo torna a fare in trasferta (lì dove lo scorso 2 novembre a Genova contro la Samp raccolse i suoi ultimi tre punti), questa volta al ‘Carillo Pesenti Pigna’ di Alzano Lombardo, piegando di misura l’Atalanta in quello che appariva a tutti gli effetti come uno spareggio anticipato per la salvezza, oggi accorciata a quattro lunghezze di distanza.