Prima di Londra Meloni sente Trump | l’equilibrio sempre più precario

ROMA – La premier Giorgiaha avuto nella serata di ieri una conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, Donald, in vista dell’incontro previsto oggi acon il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A darne notizia è Palazzo Chigi, che sottolinea come il colloquio si sia svolto in un momento di tensione crescente tra Washington e Kiev, dopo lo scontro diplomatico trae Zelensky alla Casa Bianca. L’ex presidente americano ha accusato il leader ucraino di “giocare con il rischio di una terza guerra mondiale”, bloccando un accordo minerario tra i due paesi. Un segnale chiaro della nuova linea del tycoon,più scettico rispetto al sostegno incondizionato a Kiev.La strategia di: equilibrio o ambiguità?In questo contesto, la posizione della premier italiana appare delicata.