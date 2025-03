Frosinonetoday.it - Prima Components, situazione sempre più complessa per i lavoratori

Leggi su Frosinonetoday.it

A Paliano, Ferentino e Anagni, i dipendenti sono con contratti di solidarietà, lavorano pochi giorni al mese e i loro redditi sono, di conseguenza, bassi. Troppo per le famiglie, che sono in difficoltà e che non potranno andare avanti a lungo in queste condizioni.Non c’è un piano industriale.