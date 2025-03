Thesocialpost.it - Previsioni meteo, l’inverno sta per finire: da lunedì 3 marzo arriva l’anticiclone delle Azzorre

fa il suo ingresso in Europa con largo anticipo, portando un’ondata di caldo primaverile su gran parte del continente. Le temperature registreranno valori superiori alla media stagionale, con punte di 10-12°C oltre la norma, soprattutto nelle aree centro-orientali.Leggi anche: Maltempo, allertadomani 25 febbraio: le regioni a rischioSecondo gli esperti di 3B, l’Italia non sarà tra i paesi più colpiti dall’anomalia termica, ma le temperature si manterranno comunque su livelli tipici della primavera inoltrata, con massime che localmente potranno raggiungere o superare i 20-21°C.L’andamento previsto nei prossimi giorni: temperature sopra la media al Nord, con massime tra 11 e 15°C. Valori fino a 16-18°C sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, mentre nel resto del Paese il clima rimarrà più in linea con il periodo.