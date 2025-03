Presidente Aia Zappi | Regola portieri? Il countdown dell’arbitro dissuaderà sperimentata in Primavera 2 e funziona

Leggi su Sportface.it

ha A partire dal prossimo giugno, in occasione del Mondiale per Club, entrerà in vigore una nuovache riguarda i: otto secondi sarà il tempo massimo per trattenere il pallone tra le mani, oltre i quali verrà comminato un calcio d’angolo alla squadra avversaria. Questa norma punta a contrastare il comportamento ostruzionistico e i tempi di gioco eccessivamente dilatati, ed è destinata a modificare la gestione del tempo durante le partite. A tal proposito si è espresso ildell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio, il quale ha spiegato all’Ansa che il calcio italiano ha già avuto modo di testare questa nuova: “La abbiamo giànel campionato2: Collina ce l’ho ha chiesto, noi abbiamo aderito. E i riscontri sono stati positivi, soprattutto il conto alla rovescia visivoha un effetto dissuasivo“.