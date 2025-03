Panorama.it - Preparatevi al computer impossibile

Leggi su Panorama.it

Immaginate di avere il dono dell’ubiquità, di essere in tanti luoghi nello stesso momento e di poter svolgere moltitudini di compiti diversi. O di saper trovare il famoso ago nel pagliaio in un attimo, non guardando una pagliuzza alla volta, ma tutte insieme in un’occhiata sola. Sarebbe un’attitudine d’incredibile potenza, un’apoteosi di rapidità. Due talenti straordinari, che sono normali per ilquantistico, la prossima pietra miliare dell’informatica. È un sistema in grado di accelerare a dismisura la scoperta dei farmaci, di sveltire i processi dell’industria, rafforzare i muscoli della già possente intelligenza artificiale. Un trionfo di capacità, a cui si abbinano virtù di sostenibilità: «Queste macchine sapranno svolgere operazioni che richiedono l’energia per tenere accesa una città di medie dimensioni consumando quanto un bollitore per l’acqua calda».