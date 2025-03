Frosinonetoday.it - Prendono un treno sbagliato e si ritrovano a Zagarolo, brutta disavventura per due 12enni

Leggi su Frosinonetoday.it

per due ragazzini adolescenti che sabato sera sono stati 'messi in salvo' dai carabinieri dopo che per sbaglio si sono ritrovati nella stazione ferroviaria di, praticamente da soli e senza possibilità di contattare i loro genitori.IlIn pratica.