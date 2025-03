Premier League Freetures in aprile incluso come guardare Liverpool Man United e altro ancora

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-02 00:14:00 Breaking news:Le scelte di trasmissione televisiva sono state annunciate per le partite delladi2025, quando la gara del titolo e la battaglia di retrocessione potevano essere stabilite., Arsenal e Chelsea sono tra i club ad aver cambiato i loro programmi,il derby del Merseyside tra i Reds ed Everton ad Anfield.Il viaggio di Manchester City al Manchesterè tra i giochi televisivi, mentre le due squadre con una possibilità realistica di sfuggire alla zona di retrocessione – Ipswich Town e Leicester City – sperano di riaccendere le loro prospettive di sopravvivenza quando sono presenti.Scopri quando e doveil calcio in TV dallanella nostra guida alle scelte diper il 2025, inclusi canali, dettagli in diretta e nuovi tempi di kick-off.