Ilfattoquotidiano.it - Ppe e Lega contro le bozze del piano Ue per l’auto: “Irrealistico puntare solo sulle e-car”. “Follia, congelare le multe ai produttori”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

LedelUe permotive, che la Commissione presenterà il 5 marzo, scatenano le proteste dellae del Ppe. La prima spara alzo zero, ostentando incredulità per l’assenza di risposte sul nodo delleai costruttori che non rispettano gli obiettivi di taglio delle emissioni e accusando Bruxelles di ““. Il partito a cui aderisce Forza Italia usa toni più felpati ma torna a bocciare esplicitamente lo stop alle auto diesel e benzina a partire dal 2035, che pure nella scorsa legislatura aveva votato. Ora lo ritiene “piùche mai”, si legge in un post su X, e chiede di revocarlo “per riflettere la neutralità tecnologica“.Nel testo rivelato venerdì scorso dall’Ansa, ancora suscettibile di modifiche, la Ue si concentra sulla promozione della domanda di auto elettriche attraverso linee comuni per sostenere gli incentivi nazionali all’acquisto, sostegno ai Paesi nel trovare fonti di finanziamento, promozione del leasing sociale e del mercato dell’usato, rinnovo delle flotte aziendali con e-car.