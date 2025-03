Sololaroma.it - Poule Scudetto, non basta una grande Roma Femminile: la Juventus vince 4-3

È stato unspot per il calcioil big match tra, terminato 4-3 in quella che è stata la prima giornata della. Non èta unaprova da parte della formazione allenata da Spugna, che si è arresa al cinismo delle bianconere e che probabilmente dice addio alla possibilità di una rimonta, allontanandosi a 13 punti di distacco dalla vetta occupata proprio dalla Vecchia Signora.Vista la prestazione messa in campo dalla, il rammarico per non essere riuscite a portare a casa i tre punti resta. Le ragazze di Spugna hanno spesso messo alle corde le avversarie, costruendo diverse occasioni oltre ai tre gol realizzati, ma un po’ di imprecisione, qualche ottimo intervento del portiere bianconero ed anche la sfortuna – due i legni centrati – hanno costretto a tornare nella Capitale senza punti.