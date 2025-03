Game-experience.it - PlayStation Store: sono disponibili le Offerte del Weekend con GTA 5 e tanti giochi in sconto

Sony ha lanciato sulledel, proponendo agli utenti in possesso di una consoledegli sconti esclusivi su, DLC ed edizioni speciali per PS4 e PS5. Le promozionivalide solo fino alla mezzanotte e 59 minuti di martedì 4 marzo, quindi è il momento perfetto per fare acquisti vantaggiosi. Tra i titoli più in evidenza, spiccano GTA 5, disponibile a soli 19,99 euro per PS5 e 14,69 euro per la Premium Edition PS4. Ma lenon finiscono qui! Si posacquistare anchecome Cyberpunk 2077 a metà prezzo, a soli 24,99 euro, e Red Dead Redemption 2 a 14,99 euro, con unodel 75%.Come scopriamo dando una rapida occhiata sul, il colosso giapponese non ha proposto soloin offerta, ma anche DLC e contenuti aggiuntivia prezzo ribassato, come la Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 a soli 23,99 euro.