Pizza Rossini anche per i cani: "E loro ne vanno matti"

Pesaro, 2 marzo 2025 – Farina di riso, acqua, pomodoro aromatizzato con origano, uova a fette e maionese. Niente lievito, né sale né pepe. Cotta al forno e servita. È la Dogsini, ovvero lafatta apposta per i. Che ne. L’idea è venuta a Gaia Paladini, titolare dello Zest alla Baia. Senta, ma come le è venuto in mente di fare leper i? “Quando i miei clienti vengono a fare colazione con ilcane, erimangono mogi da una parte, senza poter addentare niente, la cosa mi dispiace. Io stessa ho 4e mi piace condividere tutto con, quindi ho pensato a un momento carino per entrambi”. E poi cos’è successo? “Abbiamo fatto una serata il 16 febbraio in collaborazione con ’Simpaticaglia’, negozio di toelettatura per. E abbiamo invitato le persone con iperché assaggiassero la Dogsini.