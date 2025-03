Iodonna.it - Piume, glitter e ritmi travolgenti: il carnevale brasiliano è sempre uno spettacolo

Leggi su Iodonna.it

Il Brasile dà il via alle sue sfilate diall’Anhembi Sambadrome di San Paolo. Con un’esplosione di colori, le scuole di samba mettono in mostra costumi vivaci e spettacoli vivaci nelle sfilate.iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATAL'articolo2025, festa in Brasile: esplosione di colori e samba a San Paolo iO Donna.