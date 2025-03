Ilrestodelcarlino.it - "Più chiarezza e meno populismo"

Antonangela De Pascale è contraria alla manovra. "Non credo che aumentare le tasse sia la scelta giusta, la storia ce lo insegna. Vessare i cittadini con ulteriori aumenti, in un periodo già così difficile, è certamente, per chi ci governa, la soluzione più semplice, non la più giusta. Quasi mai, ad un aumento delle tasse, corrisponde un incremento dei servizi e delle offerte per i contribuenti. Questo, credo, sia il punto su cui riflettere. Le tasse aumentano, ma devono di conseguenza aumentare gli stipendi e la qualità della vita. Abbiamo dei fondi stanziati dalla Comunità Europea che a tutt’oggi ancora non sappiamo come, quando, e in che misura, vengano utilizzati. Ci vuole più".