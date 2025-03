Pista Lunga a Heerenveen Lollobrigida fa il terzo posto nei 3000 metri e centra il podio nel Ranking

Leggi su Ilfaroonline.it

– A, nei Paesi Bassi, è in corso di svolgimento la sesta e ultima tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su.La seconda giornata dell’appuntamento ha visto andare in scena quattro gare. I 5.000maschili, i 3.000femminili e i 1.000di ambedue i settori.Altro sabato da ricordare per una mai doma Francesca, che si è attestata in terza posizione nei 3.000. La trentaquattrenne laziale ha portato il bottino di podi stagionali a quota 6, stabilendo il nuovo primato personale. Peraltro, nelle ultime 8 competizioni disputate tra 1.500, 3.000e mass start ha collezionato ben sette piazzamenti nelle prime quattro posizioni.vanta ora 24 podi individuali nel circuito internazionale e il suo risultato odierno ha consentito alla squadra azzurra di eguagliare il primato nazionale di 16 podi stagionali in Coppa del Mondo stabilito nel 2005/2006.