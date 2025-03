Lanazione.it - Pisa Eye, gira ’la Luminosa’. Fin sopra i tetti della città come nei sogni o nei film

Un tramonto un po’ sottotono quello di ieri rispetto ai tramonti a cui è abituatae che a volte infuocano i Lungarni,ttutto quando le giornate cominciano ad allungarsi. Verso le 17.30, però, 6000 lucine colorate si sono accese di colpo e la ruota panoramica di piazza Vittorio Emanuele ha iniziato are fra le urla di gioia dei più piccoli che un po’ guardano in su, un po’ sono distratti dagli eroiMarvel che si agno nella piazza per l’occasione speciale. Ora è anche qui: abbiamo unEye! Alta ben 23 metri, dotata di 16 cabine e impreziosita da migliaia di punti luminosi, avvolta da una musica da discoteca è pronta ad offrire una nuova vista dello skylineno. Una ruota chiamata proprio la Luminosa e pensata apposta per regalare un’esperienza che ancora non si è vissuta in