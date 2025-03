Livornotoday.it - PIOMBINO | Al bar nonostante il daspo urbano, denunciato dai carabinieri

Leggi su Livornotoday.it

Lo hanno trovato in un bar del centro didove, in conseguenza delle misure cautelari imposte dall'autorità giudiziaria per precedenti presunti reati commessi il mese passato, non avrebbe potuto stare. Per queste ragioni un ventenne nordafricano nei giorni scorsi è stato nuovamente.