Pierdavide Carone Vince Ora o Mai Più e Presenta il Nuovo Singolo

è il vincitore del programma ORA O MAI PIÙ.to durante la puntata finale dello show, in onda ieri sera su Rai1, NON CE L’HO CON TE, il, già disponibile ovunque.Il Trionfo diIeri sera, durante la finale del programma “Ora o Mai Più” in onda su Rai1,è stato proclamato vincitore. Questa vittoria segna uncapitolo nella carriera del cantautore, che ha saputo conquistare il pubblico con il suo talento e la sua autenticità.“Non Ce L’Hò Con Te”, IlDurante la puntata finale,hato il suo,“Non Ce L’Hò Con Te”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie a Zoo Dischi e ADA Music Italy. Questo brano rapuna profonda riflessione sulle dinamiche familiari, affrontando temi come silenzi, incomprensioni e distanze che spesso caratterizzano le relazioni più intime.