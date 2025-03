Velvetgossip.it - Pierdavide Carone trionfa a Ora o Mai Più 2025: una vittoria indimenticabile

Il 2 marzohato nella finale di “Ora o Mai Più”, il talent show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Questo evento ha catturato l’attenzione del pubblico, poiché, noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha battuto Matteo Amantia, leader della band Sugarfree, in uno scontro finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Grazie a una performance eccezionale e a una serie di risultati che lo hanno visto dominare la classifica finale con quattro primi posti nelle puntate precedenti,ha conquistato il titolo.La finale: un ritorno emotivoLa finale di “Ora o Mai Più” si è svolta senza la consueta diretta, sostituita dal voto di un panel di 100 persone presenti in studio. Tra il pubblico, anche Ema Stokholma e Gino Castaldo di Rai Radio2, che hanno avuto il compito di assegnare un bonus di 10 punti a uno dei concorrenti.