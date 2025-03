Dilei.it - Pierdavide Carone, chi è il vincitore di Ora o mai più

Un cantautore dal talento indiscutibile e la voce avvolgente:ha cantato con tutto il cuore alla finale di Ora o mai più 2025. Il programma di Marco Liorni lo ha infatti incoronatotra i concorrenti. Una competizione comunque di alto livello, perché il cast è composto da cantanti e cantautori che hanno conosciuto il successo e che se lo vogliono riprendere sul palco di Rai 1. Ma scopriamo di più su, la sua carriera e il suo passato.Chi èNato a Palagianello, in provincia di Taranto,ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, cantando in alcune rock band. La musica è fin da subito la sua strada e nel 2007 si diploma al liceo musicale Don Lorenzo Milani. Nel 2009 entra poi a far parte della nona edizione di Amici di Maria De Filippi, nell’ambito della quale si piazza in terza posizione e riceve il premio della critica giornalistica.