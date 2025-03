Ilrestodelcarlino.it - "Piccole imprese, sfida complessa"

La situazione che stanno vivendo ledel Piceno messa in evidenza dalla CNA di Ascoli è stata confermata dal direttore Francesco Balloni. Direttore, sono tante le attività del Piceno che sono in sofferenza a causa dei rincari sulle bollette dell’energia? "Ledel Piceno stanno affrontando unaresa sempre piùdai rincari di luce e gas. Per noi è fondamentale che il Governo intervenga con misure strutturali per ridurre il costo dell’energia per le Pmi e garantire loro condizioni di competitività adeguate. Occorre intervenire al più presto, anche attraverso degli incentivi che consentano alledi investire sull’autoproduzione di energia, favorendo contestualmente la costituzione di comunità energetiche. Se da un lato le scelte della Regione Marche procedono in questo senso, dall’altro il Governo deve garantire tempestivamente l’operatività del fondo da 320 milioni di euro a favore delle micro eper l’installazione di impianti fotovoltaici e mini eolici per l’autoconsumo di energia, una misura fortemente sostenuta da CNA che potrà contribuire in maniera determinante a ridurre i costi delle bollette".