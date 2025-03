Lanazione.it - Picchia e tormenta la ex. Ora non può avvicinarsi. Per lui il “braccialetto“

Leggi su Lanazione.it

Violenza privata, minacce, lesioni personali e danneggiamento nei confronti della ex. Sono questi i reati dei quali dovrà rispondere un 22enne che, per gelosia era arrivato a prendere a martellate il cellulare della donna che era stata sua compagna. Per lui è scattata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione, con tanto dielettronico. Dagli accertamenti eseguiti dagli agenti della polizia di Foligno, coordinati dalla Procura di Spoleto, è emerso che l’indagato, a causa della estrema gelosia, si era lasciato andare a minacce e aggressioni verbali contro la donna. La vittima aveva dovuto subire anche atti di controllo da parte dell’uomo che, in un episodio, le aveva strappato di mano il telefono per controllare con chi avesse avuto contatti, per poi buttare il cellulare a terra e danneggiarlo con un martello.