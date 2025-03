Ilrestodelcarlino.it - Piazza XX Settembre, tre arresti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Controlli a tappeto dei carabinieri inXXe zona Autostazione: tre, sequestrati soldi e droga. I carabinieri della Compagnia Bologna Centro unitamente a quelli della Sio del 5° Reggimento CC Emilia Romagna, nell’area interessata daXX, l’Autostazione e le vie limitrofe, hanno arrestato per spaccio tre persone straniere di 19, 26 e 34 anni, tutti in Italia senza fissa dimora, disoccupati, già noti alle forze dell’ordine. Il primo arresto è stato quello del 34enne di origine nigeriana, da parte di una pattuglia della Stazione Bologna. Perquisito, è stato trovato in possesso di 65 euro in denaro contanti, materiale per il confezionamento e circa 47 grammi di hashish nascosti negli slip. È stato sottoposto al divieto di dimora. Gli altri due, quello del 19 e 26enne entrambi di origine tunisina, si sono verificati invece all’interno dell’Autostazione di Bologna.